Весной 2023 года в Петербурге продолжат строительство "зелёной" ветки метро

Проходку щита "Надежда" запустят во II квартале.

Продление Невско-Василеостровской ("зелёной") линии петербургской подземки запланировали на II квартал 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба "Метростроя Северной столицы".

В компании пояснили, что для этих нужд в ноябре был подписан договор с санатором щита "Надежда". До конца марта 2023 года горнопроходческий комплекс установят в стартовом котловане. Проходка, как ожидается, состоится в апреле—мае.

В текущем году "Метрострой" завершил все основные горнопроходческие работы на Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиях. Так, на станции "Большой проспект" идёт подготовка с строительству вестибюля и установке эскалаторов. Кроме того, на станциях "Юго-Западная" и "Путиловская" обустраивают станционный комплекс.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге c 1 января повышается стоимость проезда в общественном транспорте.

Фото: Piter.TV