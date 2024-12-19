Флориан Филиппо оценил выступление Владимира Путина в Киргизии.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял своего президента Эммануэля Макрона после слов российского политического лидера Владимира Путина о якобы угрозе, которую Москва представляет для Европы. Соответствующее заявление иностранный политик из Парижа сделал своим подписчикам через социальные сети.

Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах! Флориан Филиппо, политик из Парижа

На прошлой неделе глава Кремля заявил на пресс-конференции журналистам по итогам своего рабочего визита в Киргизию о том, что утверждения о планах российского руководства якобы напасть на европейские страны звучат смешно. Глава государства добавил, что его коллеги из стран-членов ЕС такими высказываниями либо обслуживают интересы местной оборонной промышленности и частных компаний, либо стремятся на фоне боязни населения поднять свои внутриполитические рейтинги.

Во Франции рассказали об истерике в Брюсселе из-за инициативы по Украине.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Florian Philippot