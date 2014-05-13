Скотт Риттер прокомментировал положение, в котором ВСу оказались из-за вылазки в Курскую область.

Атака Вооруженных сил Украины на российский приграничный регион стала позором для лидера киевского режима Владимира Зеленского. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.

Операция в Курской области стала абсолютным позором для Украины. Она больше не рассматривается как политическая победа, это стратегическое поражение, потому что резервы, необходимые для стабилизации фронта, застряли и уничтожаются. Скотт Риттер, эксперт

Экпсерт полагает, что украинские власти теряют политическую поддержку, так как бои в Курской области не принесли необходимых политических дивидендов. При этом ВСУ столкнулись с "полным коллапсом"на территории Донбасса.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works