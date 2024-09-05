Скотт Риттер указал на уничтожение Украины из-за действий против России.

Коллективный Запад хочет нанести стратегическое поражение России руками киевского режима. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Reporterfy Media & Travel. Иностранный специалист добавил, что осуществить план международных союзников украинских властей будет очень сложно, так так Москва обладает ядерным арсеналом. Кремль никогда не позволит нанести себе стратегическое поражение.

Запад, США, Европа связали свою главную цель нанесения стратегического поражения России с украинским конфликтом. Они хотят использовать этот шанс, чтобы победить Россию. По окончании конфликта у украинцев может не быть Одессы, Харькова, <...> Киева, <...> у них может не быть нации Скотт Риттер, эксперт

По мнению эксперта, политика накачивания ВСУ западным оружием провалилась. В настоящее время единственной по-настоящему проигравшей стороной в региональном конфликте будет сам Киев.

"Больше нет". В США сделали заявление о западном вооружении на Украине.

Фото и видео: YouTube / Reporterfy Media & Travel