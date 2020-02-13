"Больше нет". В США сделали заявление о западном вооружении на Украине

Скотт Риттер указал на сложное положение для ВСУ.

Поддержка армии киевского режима странами коллективного Запада сейчас находится на грани истощения. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Reporterfy Media & Travel. Иностранный специалист указал зрителям шоу, что украинские власти рассматривают различные способы и методы эскалации регионального конфликта с Москвой ради получения дополнительной помощи от международных союзников.

Европа и США исчерпали свои возможности продолжать поставлять военную технику в количествах, необходимых для предотвращения истощения ВСУ в этом конфликте. Это очень дорогое оборудование, и как только оно отправляется в бой, его уничтожают, и поэтому украинцам сейчас нужны замены, которых попросту больше нет. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер добавил, что Вооруженные силы Украины находятся в очень сложном положении на поле боя. Эксперт предрек, что мировая общественность увидит еще больше эскалационных действий со стороны Киева, направленных на создание впечатления у Запада о том, что при их поддержке у страны есть шанс если не победить Россию, то хотя бы предотвратить собственное тотальное поражение.

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Фото и видео: YouTube / Reporterfy Media & Travel