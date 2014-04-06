Скотт Риттер указал на сложное положение украинских властей.

Замена лидера киевского режима Владимира Зеленского на посту главы государства стала обсуждаться публично. такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный эксперт добавил, что политик из Украины решился на отчаянный шаг, когда приказал бойцам напасть на территорию Курской области. Однако операция ВСу провалилась и обернулась против Зеленского. Спикер шоу объяснил зрителям, что на сегодняшний день глава страны остается даже в худшем положении, чем был до атаки на российское приграничье.

Вы знаете, что сегодня открыто обсуждается потенциальная замена Зеленского, потому что он потерял доверие Запада. Зеленский живет в мире фантазий. Украина проиграла, для нее все кончено, но Зеленский не может с этим смириться. Скотт Риттер, эксперт

Напомним, что должностной срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы на высший пост на Украине должны были состояться 31 марта, а торжественная инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Однако местные власти голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Владимир Зеленский упоминал что выборы сейчас "не ко времени".

"В ловушке". На Западе сообщили об отчаянной ситуации в ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom