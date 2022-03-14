Скотт Риттер указал на перспективы для Росси на Донбассе.

Вооруженные силы Украины оказались в ловушке на территории Курской области. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что в скором времени у армии киевского режима не будет иного выбора, кроме как оставить свои позиции, расположенные на территории Донецкой народной республики и отступить за реку Днепр.

С военной точки зрения Россия находится в чрезвычайно выгодном положении, потому что стратегический резерв ВСУ не только задействован, но и оказался в ловушке и не может выбраться из нее, чтобы помогать там, где он больше всего нужен. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom