  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:16
80
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Сырский поплатился". В США назвали последствия атаки ВСУ в Курской области

0 0

Скотт Риттер сообщил о плане гражданского командования ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область, так как в настоящее время армия киевского режима терпит крупное поражение на Донбассе. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что сейчас российские войска демонстрируют отличные результаты в регионе конфликта. Спикер считает, что это скажется на потере украинскими представителями критически важных для них территорий и объектов.

Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом <...> Он заплатил за это огромную цену.

Скотт Риттер, эксперт

"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: александр сырский, всу, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии