Скотт Риттер сообщил о плане гражданского командования ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область, так как в настоящее время армия киевского режима терпит крупное поражение на Донбассе. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что сейчас российские войска демонстрируют отличные результаты в регионе конфликта. Спикер считает, что это скажется на потере украинскими представителями критически важных для них территорий и объектов.

Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом <...> Он заплатил за это огромную цену. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works