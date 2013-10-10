Скотт Риттер оценил положение ВСУ на донецком направлении.

Киевский режим от отчаяния может приказать военным сражаться на территории донецкой народной республики до самого конца. Это необходимо властям страны для того, чтобы создать оборонительный рубеж на реке Днепр. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранец заметил, что ВСУ оставят умирать бойцов на поле боя. Речь идет о тех солдатах, которые находятся в восточном направлении от реки.

Есть мнение, что Украина отдаст приказ оставшимся в Донбассе силам сражаться до последней капли крови, чтобы задержать Россию, пока Киев будет пытаться создать линию обороны на западном берегу Днепра. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер назвал такой шаг проявлением отчаяния, так как украинские власти лишились каких-либо вариантов действий после отправки своих стратегических резервов в российский приграничный регион. Эксперт указал аудитории на то, что Москва не стала перенаправлять значительные силы для того, чтобы среагировать на ситуацию в Курской области.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works