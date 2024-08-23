Скотт Риттер указал на работ у ВКС РФ в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку топлива на территории Курской области. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист добавил, что Воздушно-космические силы России имеют ключевую роль в вопросе формирования для Украины логистических проблем, так как успешно ликвидировали базы материально-технического снабжения противника, а также перерезали линии связи с четырьмя развернутыми подразделениями.

Украинцам не хватает мобильности, потому что у них закончилось топливо, и в большинстве случаев они побросали всю свою технику. Скотт Риттер, эксперт

"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom