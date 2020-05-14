На телеканале CBS зрители заметили "спящего" ведущего утреннего шоу.

"Заснувшего" в прямом эфире телеведущего подняли на смех пользователи Twitter. Американцы удивились "отключению" журналиста, который вел утреннее шоу This Morning на американском телеканале CBS. Речь идет о ведущем по имени Тони Докупил. Многим зрителям программы показалось, что мужчина заснул в прямом эфире. Это произошло после того, как американец сообщил о небольшом перерыве в шоу. После этого на телеканале пошла коммерческая заставка. По возвращению в студию ведущий появился в кадре с опущенной головой. В собственном Twitter-аккаунте он написал, что на самом деле читал новости на iPad. Он не успел понять, что вернулся в эфир.

В соцсетях посоветовали телеканалу дать ведущему кофе. Другие заметили, что забеспокоились из-за ситуации на утренней программе. Еще один пользователь добавил, что понимает реакцию ведущего, так как все новости были очень скучные.

Шеф-повар едва не сжег кухню во время прямого эфира.

Видео: Twitter / @TVNewsHQ