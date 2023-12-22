Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Мотострелки улучшили свое положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике Вооруженных силах Украины, размещенных в районах Петропавловки, Ямполовки. Задачи выполнены при поддержке артиллерии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 февраля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер добавил, что отечественные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон типа "Баба-Яга", а в рамках контрбатарейной борьбы военнослужащие поразили два миномётных расчёта противника, находившихся в районах Табаевки и Петропавловки.

Отражено четыре атаки и три контратаки штурмовых групп 32, 57 мотопехотной и 25 воздушно-десантной бригад ВСУ в районах железнодорожной станции Сеньковки, Терны, Житловки и озера Лиман. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Противник лишился до 130 человек личного состава убитыми и ранеными, танка Т-72, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Краб" польского производства.

Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ.

Фото и видео: Минобороны России