Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Мотострелки улучшили свое положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике Вооруженных силах Украины, размещенных в районах Петропавловки, Ямполовки. Задачи выполнены при поддержке артиллерии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 февраля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер добавил, что отечественные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон типа "Баба-Яга", а в рамках контрбатарейной борьбы военнослужащие поразили два миномётных расчёта противника, находившихся в районах Табаевки и Петропавловки.
Отражено четыре атаки и три контратаки штурмовых групп 32, 57 мотопехотной и 25 воздушно-десантной бригад ВСУ в районах железнодорожной станции Сеньковки, Терны, Житловки и озера Лиман.
Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"
Противник лишился до 130 человек личного состава убитыми и ранеными, танка Т-72, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Краб" польского производства.
Шойгу приказал усилить группировку "Центр" средствами РЭБ.
Фото и видео: Минобороны России
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