Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 апреля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер заметил, что мотострелки при помощи артиллерии и авиации нанесли поражение скоплениям живой силы и технике 32 механизированной и 117 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Дополнительно средства противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника противника: два "Лелека-100" и "Фурию".

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки: "Краб" польского производства и "Гвоздика", а также гаубица M777. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Потери ВСУ составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре единицы автомобильной техники, радиолокационная станция борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

ВС РФ сорвали усиление ВСУ передовых позиций на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России