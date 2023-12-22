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ВС РФ сорвали усиление ВСУ передовых позиций на южнодонецком направлении

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Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил на переднем крае улучшили собственное положение на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 6 апреля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Дополнительно военнослужащие отразили одну контратаку противника. Офицер подчеркнул, что артиллерия, тяжелые огнеметные системы с бомбардировочная авиация ликвидировали опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады, 128-й бригады территориальной обороны и подразделений Национальной гвардии Украины, размещенные вблизи населенных пунктов Углесборочная и Старомайорское.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку формирования 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, сорвали усиление противником передовых позиций в районах Макаровки, Равнополя и Мирного.

Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

За минувший день "Востоком" уничтожено до 155 человек личного состава армии киевского режима убитыми и ранеными, поражен танк Т-64, противотанковая пушка "Рапира", семь единиц автомобильной техники и шесть дронов.

"Восток" рассказал о работе по южнодонецкому направлению.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр гордеев, всу, миноороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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