Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил на переднем крае улучшили собственное положение на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 6 апреля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Дополнительно военнослужащие отразили одну контратаку противника. Офицер подчеркнул, что артиллерия, тяжелые огнеметные системы с бомбардировочная авиация ликвидировали опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады, 128-й бригады территориальной обороны и подразделений Национальной гвардии Украины, размещенные вблизи населенных пунктов Углесборочная и Старомайорское.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку формирования 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, сорвали усиление противником передовых позиций в районах Макаровки, Равнополя и Мирного. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

За минувший день "Востоком" уничтожено до 155 человек личного состава армии киевского режима убитыми и ранеными, поражен танк Т-64, противотанковая пушка "Рапира", семь единиц автомобильной техники и шесть дронов.

"Восток" рассказал о работе по южнодонецкому направлению.

Фото и видео: Минобороны России