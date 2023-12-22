Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Военнослужащие из российской "Восточной" группировки сил на переднем крае улучшили собственное положение, а также сорвали попытку усиления передовых позиций Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Старомайорское, расположенного на территории Донецкой народной республики. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 5 апреля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер пояснил, что артиллерия, тяжелые огнеметные системы и бомбардировочная авиация успешно ликвидировали опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной, 72 механизированной бригад, а также 128-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенные в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое, Угледар.

Уничтожены до 105 военнослужащих противника, буксируемая гаубица М777 производства США, три единицы автомобильной техники, БМ РСЗО "Град" и девять дронов. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении.

Фото и видео: Минобороны России