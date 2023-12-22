МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении

Российский артиллерийский расчет самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация" от "Центральный" группировки войск с расстояния более 18 километров ликвидировал минометный расчет противника, а также склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне.
Военнослужащие расчета 152-мм САУ 2С3 "Акация" уничтожили минометный расчет, склад боеприпасов националистов.
пресс-служба Минобороны РФ
В профильном ведомстве добавили, что военнослужащие выполнили серию выстрелов с закрытой огневой позиции, а затем произошла корректировка огня в режиме реального времени при помощи беспилотника "Орлан-30". Такое решение позволило уничтожить объект ВСУ минимальным количеством выстрелов.
Группировка "Днепр" заявила об уничтожении на херсонском направлении 31 беспилотника ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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