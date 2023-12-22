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Группировка "Днепр" заявила об уничтожении на херсонском направлении 31 беспилотника ВСУ

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в течение последних суток в ходе специальной военной операции прожолжают выполнять боевые задачи командования на херсонском направлении Соответствующей информацией во время  выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 апреля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер добавил, что удалось ликвидировать 31 беспилотный летательный аппарат от Вооруженных сил Украины. Противник лишился до 35 человек живой силы убитыми и ранеными, боевой реактивной системы залпового огня "Град".

Подразделения занимали оборону на левом берегу Днепра. Осуществляли уничтожение плавсредств противника на реке Днепр, а также борьбу с БПЛА противника.

Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы Д-30.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, роман кодрян, сво, херсонское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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