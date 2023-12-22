Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в течение последних суток в ходе специальной военной операции прожолжают выполнять боевые задачи командования на херсонском направлении Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 апреля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер добавил, что удалось ликвидировать 31 беспилотный летательный аппарат от Вооруженных сил Украины. Противник лишился до 35 человек живой силы убитыми и ранеными, боевой реактивной системы залпового огня "Град".

Подразделения занимали оборону на левом берегу Днепра. Осуществляли уничтожение плавсредств противника на реке Днепр, а также борьбу с БПЛА противника. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы Д-30.

Фото и видео: Минобороны России