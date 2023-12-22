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Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы Д-30

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Скопления сил противника были вскрыты операторами беспилотной авиации.

Минобороны показало видео боевой работы расчета гаубицы Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы группировки войск "Юг" уничтожили укрепрайон украинских войск. Боевые действия велись на Артемовском направлении. Скопления сил противника были вскрыты операторами беспилотной авиации. В результате точных попаданий российские войска уничтожили замаскированные позиции и боевую технику ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица д-30, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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