Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы Д-30

Минобороны показало видео боевой работы расчета гаубицы Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах артиллеристы группировки войск "Юг" уничтожили укрепрайон украинских войск. Боевые действия велись на Артемовском направлении. Скопления сил противника были вскрыты операторами беспилотной авиации. В результате точных попаданий российские войска уничтожили замаскированные позиции и боевую технику ВСУ.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.
Видео: Минобороны России
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