Победа России в украинском конфликте неизбежна и приведет к тому, что Североатлантический военный альянс прекратит свое существование в нынешнем своем виде. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала George Galloway сделал бывший американскиц аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью экс-члену британского парламента и руководителю Партии рабочих Соединенного Королевства Джорджу Галлоуэю.
Что приводит большую часть Запада в ужас, так это то, что Россия победит, а не "если она победит". И когда она одержит победу, это будет представлять экзистенциальную угрозу для НАТО. Альянс, вероятно, перестанет существовать в том виде, в котором мы его знаем.
Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ
Иностранный специалист утверждает, что после победы в региональном конфликте Москва будет контролировать всю территорию Украины, находящуюся к востоку от реки Днепр, а также вернет под свой контроль Одессу. Ларри Джонсон призвал мировую общественность смириться с этим фактом, так как как только киевский режим развалится, то аналогичная судьба ожидает и НАТО.
"Ужасная резня". В США признали неприятную правду о ВСУ.
Фото и видео: YouTube / George Galloway
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