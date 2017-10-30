"Ужасная резня". В США признали неприятную правду о ВСУ

Ларри Джонсон оценил первые результаты контраступления ВСУ.

Вооруженные силы Украины понесли тяжелейшие потери личного состава и техники в ходе своего неудачного контрнаступления в регионе конфликта с Россией Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что атака киевского режима не имела продуманной военной стратегии, а является лишь политическим ходом действующих властей на Украине, президента Владимира Зеленского и его западных союзников. Американец добавил, что этот проект полностью провалился.

Если сравнивать наступление с голливудским блокбастером, который должен был потрясти весь мир, то это провал. Это провал, потому что более десяти тысяч украинских солдат погибли, даже не пройдя первую линию обороны. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

По мнению аналитика ЦРУ, речь идет об ужасной резне украинских войск, и практически все, кого США и НАТО готовили в течение последних трех месяцев, вероятно, погибли в сражениях.

Экс-аналитик ЦРУ: Россия преподала Западу урок, который он не усвоил.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom