Ларри Джонсон считает, что не стоит недооценивать Москву.

Страны коллективного Запада совершили серьезную ошибку, недооценив экономические возможности и Вооруженные силы России. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что на Западе искренне верят в том, что армия и экономика РФ сейчас находятся в ужаснейшей ситуации и упадке, хотя недавние события с ракетными ударами по оборонным объектам ВСУ показывают обратное. Ларри Джонсон призвал не недооценивать Москву.

Минувший год ничему их не научил. Целый год внушают: дескать, у России со дня на день кончатся ракеты, они так долго точно не потянут и так далее...Последние три недели Россия проводит масштабные ракетно-бомбовые удары, невиданные с начала конфликта. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон напомнил о том, что Россия успешно поражает цели по всей Украине, причем противовоздушная система киевского режима ничего не может противопоставить оппонентам.

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского, если ему "повезет выжить".

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom