Ларри Джонсон рассказал о том, что Россия сможет "раздавить" ВСУ и НАТО.

Украинского президента Владимира Зеленского после разгрома Вооруженных сил Украины и представителей НАТО в лучшем случае ждет изгнание за пределы страны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал бывший аналитик американского ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Ларри Джонсон. Иностранец заметил, что подобное развитие событий станет лучшим вариантом для политика из киевского режима, так как он солгал своему народу о стремлении остановить региональный кризис во время предвыборной гонки и получения президентских полномочий.

Зеленский, когда баллотировался в президенты, обещал, что принесет примирение, а как только оказался на посту, сделал полный разворот на 180 градусов, и в этом развороте он поддержал таких людей, как батальоны неонацистов, и принял меры по уничтожению и стиранию русской культуры и русского наследия... Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ добавил, что высказывания украинского лидера о России как о стране-агрессоре, а также о желании нанести урон Москве также являются ложью. Ларри Джонсон уверен в том, что Кремлю удастся раздавить ВСУ и НАТО вместе с ними.

Все резко изменилось: разведчик MI6 раскрыл, что ждет Зеленского в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom