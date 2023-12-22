Сергей Зыбинский оценил работу "Запада" на СВО.

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении ликвидировали пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, размещенный в районе населенного пункта Петропавловка. Задача выполнена при помощи работы 152-миллиметровой гаубицы "Мста-С". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 января сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены три минометных расчета противника в районах Степовой Новоселовки и Нововодяного. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Фото и видео: Минобороны России