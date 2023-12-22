Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

В результате выполненных действий были поражены опорные пункты, бронетехника и живая сила противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей Су-25 ВКС России в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах штурмовики наносят удар по подразделениям украинских войск. Боевые действия велись на Донецком направлении. Экипажи Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами. В результате выполненных действий были поражены опорные пункты, бронетехника и живая сила противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России