Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении

Потери противника составили свыше 300 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Поражение живой силе и технике подразделений противника были нанесены при поддержке ударов авиации и огня артиллерии в районах Андреевки, Богдановки, Васильевки, Курдюмовки и Клещеевки. Потери ВСУ составили свыше 300 военнослужащих. Кроме того, российская артиллерия поразила боевую бронированную машину, два пикапа, опорный пункт украинских войск и 12 блиндажей.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет ОТРК "Искандер" нанес удар по военной инфраструктуре ВСУ.

Видео: Минобороны России