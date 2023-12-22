Минобороны: российские войска нанесли поражение 350 выявленным целям ВСУ

Потери противника составили до 396 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли поражение 350 выявленным целям украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

В число пораженных целей противника вошли два пункта управления, 15 опорных пунктов и более 100 позиций полевой артиллерии. Потери ВСУ составили до 396 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, одна гаубица "Мста-Б" и установка РЗСО "РАК-12".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России