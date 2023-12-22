Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителя Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удары по позициям украинских войск. Экипажи применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате выполненных действий были уничтожены командный пункт и живая сила противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ.
Видео: Минобороны России
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