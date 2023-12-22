Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Экипажи применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителя Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удары по позициям украинских войск. Экипажи применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате выполненных действий были уничтожены командный пункт и живая сила противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России