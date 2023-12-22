Минобороны: российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ

Вооруженные силы России отразили две контратаки штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
Контратаки штурмовых групп двух бригад противника отразили в районах Старомайорского и Урожайного. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Владимировки и Дорожнянки. Общие потери украинских войск составили до 125 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777, гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и противотанковая пушка "Рапира".
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52М.
Видео: Минобороны России
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