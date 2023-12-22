Минобороны: российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ

Общие потери украинских войск составили до 125 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили две контратаки штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Контратаки штурмовых групп двух бригад противника отразили в районах Старомайорского и Урожайного. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Владимировки и Дорожнянки. Общие потери украинских войск составили до 125 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777, гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и противотанковая пушка "Рапира".

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Видео: Минобороны России