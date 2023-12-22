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Минобороны: расчет ОТРК "Искандер" нанес удар по военной инфраструктуре ВСУ

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Боевые действия велись на Купянском направлении.

Расчет ОТРК "Искандер" нанес удар по военной инфраструктуре украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия велись на Купянском направлении. По словам начальника расчета пусковой установки с позывным "Утес", артиллеристы находились на боевом дежурстве. Получив команду, они вывели пусковую установку в готовность к нанесению удара. Пуск снарядов по цели прошел штатно.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, купянское направление, минобороны россии, откр искандер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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