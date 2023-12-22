Минобороны: российские войска пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Потери противника составили свыше 110 военнослужащих и три автомобиля.

Вооруженные силы России пресекли шесть попыток ротации украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Попытки ротации войск противника были пресечены в районах Новомихайловки и Равнополя. Кроме того, российские войска поразили ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии пункты временной дислокации и опорные пункты двух бригад ВСУ в районах Новодонецкого и Новомихайловки. Потери противника составили свыше 110 военнослужащих и три автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ у Первомайского.

Видео: Минобороны России