Минобороны: российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ у Первомайского

Для уничтожения укреплений применялись фугасные снаряды.

Российские танкисты уничтожили опорный пункт украинских войск у Первомайского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В боевых действиях участвовали танковые экипажи 1 Армейского корпуса. Они выявили позиции противника, после чего прибыли на позицию открытия огня. В результате выполненных действий экипаж танка Т-80БВМ уничтожил огневые позиции ВСУ. Потери противника составили свыше 10 человек убитыми и ранеными. Для уничтожения укреплений применялись фугасные снаряды.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские артиллеристы уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России