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Минобороны: российские артиллеристы уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на Купянском направлении

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Военнослужащие работают по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам.

Российские артиллеристы уничтожили оборонительные сооружения и танк украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам командира орудия "Гиацинт-С" Константина Пузырева, его расчет выполнял стрельбы снарядами калибром 152 мм. Он подчеркнул, что дальность стрельбы составляет 30 километров. Отмечается, что артиллерийские подразделения выполняют боевые задачи в круглосуточном режиме. Также командир заявил, что в последнее время военнослужащие работают по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам.

Ранее в Минобороны сообщили, что ЗРПК "Панцирь-С1" поразил беспилотник на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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