Минобороны: российские артиллеристы уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие работают по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам.

Российские артиллеристы уничтожили оборонительные сооружения и танк украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам командира орудия "Гиацинт-С" Константина Пузырева, его расчет выполнял стрельбы снарядами калибром 152 мм. Он подчеркнул, что дальность стрельбы составляет 30 километров. Отмечается, что артиллерийские подразделения выполняют боевые задачи в круглосуточном режиме. Также командир заявил, что в последнее время военнослужащие работают по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам.

Ранее в Минобороны сообщили, что ЗРПК "Панцирь-С1" поразил беспилотник на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России