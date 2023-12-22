Минобороны: ЗРПК "Панцирь-С1" поразил беспилотник на Купянском направлении

Для поражения цели военнослужащие использовали одну ракету.

Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" поразили украинский беспилотник на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для поражения цели военнослужащие использовали одну ракету. Отмечается, что комплекс вооружен 12 зенитными ракетами. Также в военном ведомстве сообщили, что ЗРПК "Панцирь-С1" оснащен двумя двуствольными пушками калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили под Клещеевкой 1-ю президентскую бригаду ВСУ.

Видео: Минобороны России