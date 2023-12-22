Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск отразили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции четыре контратаки Вооруженных сил Украины. Задачи выполнены в отношении 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах Богдановки и Новгородского. Военнослужащие смогли нанести нанесли поражение 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригадам противника вблизи населенных пунктов Веселое и Клещеевка. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 января сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и дроны поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами, опорный пункт и 25 блиндажей, а также боевую машину пехоты и два пикапа. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

В ходе контрбатарейной борьбы были "Югом" уничтожены четыре миномета противника, а средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских БПЛА.

Минобороны РФ сообщило о затишье на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России