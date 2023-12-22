Леонид Шаров рассказал о работе "Центра" на СВО.

Подразделения из "Центральной" группировки российских войск сил за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении. Старший офицер Леонид Шаров пояснил в ходе регулярного брифинга с журналистами от 13 января, что Вооруженные силы Украины не проявляют активности в зоне ответственности "Центра" ВС РФ. Благодаря работе авиации и артиллерии удадось поразить свыше 150 целей противника, размещенных около населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.

Подразделениями специального назначения вскрыто более 20 объектов националистов, подтверждено поражение около 10. Потери противника за сутки составили до 70 человек, два автомобиля. Леонид Шаров, старший офицер "Центра"

МО РФ заявило о поражении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России