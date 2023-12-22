МО РФ заявило о поражении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

Задача на СВО выполнена экипажами Ка-52, Ми-35М и Ми-8.

Россицские боевые вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-8 в составе ударной группы армейской авиации от Воздушно-космических сил страны в ходе проведения специальной военной операции поразили живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление сделали сотрудники министерства по обороне. В пресс-службе профильного ведомства добавили, что воздушный удар проводился за счет использования неуправляемых авиационных ракет С-8. При этом летчики находились на максимально близком расстоянии от цели противника и при сложных погодных условиях.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. пресс-служба Минобороны РФ

Пилот вертолета Ка-52 уточнил, что неблагоприятные метеоусловия не сказались на выполнении поставленной боевой задачи. После совершения ударов, экипажам авиации передовой наводчик доложил об уничтожении всех целей ВСУ.

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ.

Фото и видео: Минобороны России