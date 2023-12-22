Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", расположенного на территории Московской области. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороны страны. Высокопоставленная делегация изучила работу местных производственных цехов, технологический процесс изготовления высокоточных средств поражения целей.
Генерал армии проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
пресс-служба Минобороны России
"Юг" нанес поражение трем бригадам ВСУ около Андреевки и Клещеевки.
Фото и видео: Минобороны России
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