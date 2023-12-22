Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск уничтожили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли поражение живой силе и технике 22, 42 и 93 механизированных бригад, находившихся в районах Андреевки и Клещеевки. Задачи выполнены при участии оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерии. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 января сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Ранеными и убитыми противник потерял до 260 человек, два бронетранспортера, 15 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б". Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

▫️ Средствами Офицер заметил, что средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 украинских дронов, размещенных в районах населенных пунктов Марьинка и Спорное Донецкой Народной Республики.

МО РФ заявило, что российские войска уничтожили с помощью дронов группу ВСУ под Соледаром.

Фото и видео: Минобороны России