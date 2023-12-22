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МО РФ заявило, что российские войска уничтожили с помощью дронов группу ВСУ под Соледаром

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Тульские десантники рассказали о закреплении на бывших позициях ВСУ.

Российские Вооруженные силы при помощи сбросов гранат с дронов уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины под городом Соледаром. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что в ходе ведения активных боевых действий на соледаро-артемовском направлении специальной военной операции, представители  тульского гвардейского соединения ВДВ активно применяют БПЛА. В боевых задачах им помогают штурмовые группы десантных подразделений.

После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к устройству со сбросом боеприпасами оператор БПЛА подлетел к позиции противника и определил цель для поражения - четыре военнослужащих.

пресс-служба Минобороны РФ

Зваметим, что далее произошел осколочный гранатометный выстрел по цели. В результате ни одному из бойцов ВСУ не удалось выжить. Благодаря успешным действиям на территории личный состав ВС РФ смог без потерь проникнуть на позиции противника и зачистить их. Сейчас военнослужащие закрепились на участке.

Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, всу, минобороны, сво, соледар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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