"Беркут" сообщил об успешном выполнении задачи на СВО.

Российские экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил страны нанесли удар по боевым подразделениям Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. По завершению применения средств поражения летчики совершили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. далее пилоты вернулись на аэродром вылета.

Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащий с позывным "Беркут" рассказал журналистам о том, что он получил задачу по ликвидации опорного пункта ВСУ на СВО. В результате его самолет выполнил взлет, набор высоты, после чего вышел в районе выполнения указания. Стрельбой из неуправляемых авиационных ракет все заявленные цели были ликвидированы.

"Тор-М1" уничтожил украинский БПЛА "Лелека-100" на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России