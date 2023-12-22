Леонид Шаров рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения из "Центральной" группировки сил за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление перед журналистами на регулярном брифинге от 12 января сделал старший офицер пресс-центра "Центра" Леонид Шаров. Военнослужащий заметил, что противник не проявлял активных действий на указанной территории. За счет ударов авиации и артиллерии удалось поразить два пункта управления, склад боеприпасов, станцию котрбатарейной борьбы американского производства Вооруженных сил Украины, размещенные в районах Торского, Червоной Дибровы и Ямполовки.

Расчетом "Тор-М1" уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат "Лелека-100". Леонид Шаров, старший офицер "Центра"

В общей сложности противника за день на направлении составили до 160 человек личного состава убитыми и ранеными, бронированная боевая машина "Козак", три 120-миллиметровых миномета.

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Фото и видео: Минобороны России