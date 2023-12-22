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МО: "Грады" уничтожили укрепленные позиции и пехоту ВСУ под Купянском

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Военнослужащие рассказали о выполненных заданиях на СВО.

Российские артиллеристы нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали редставители пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие заметили, что в ночь на 12 января цели противника были успешно поражены за счет работы отечественных реактивных систем залпового огня "Град". Были ликвидированы  замаскированные укрепленные позиции  и скопление живой силы ВСУ

Дополнительно боевой расчет самоходных артиллерийских гаубиц "Мста-С" уничтожил украинскую САУ Krab польского производства. В данном случае для выполнения задания военнослужащими использовался высокоточный боеприпас "Краснополь М2". При помощи FPV-дроны бойцы уничтожили скрытый опорный пункт ВСУ под Купянском. Российские разведчики получили данные о наращивании сил противника в одной из точек в зоне их ответственности и передали координаты коллегам. После чего к работе приступили расчеты FPV-дронов. Они уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ.

МО РФ сообщило об отражении четырех контратак ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, град, купянское направление, минобороны, рсзо, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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