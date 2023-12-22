Сергей Зыбинский оценил работу "Запада" на СВО.

Вооруженные силы Украины предприняли четыре контратаки на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции, однако российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск смогли отразить атаки противника и заставить его отступить от территории на юго-запад. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 января сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер пояснил, что потери ВСУ составили до 85 человек личного состава, а также танк Т-64, боевую машину пехоты и три единицы автомобильной техники.

В полосе обороны мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й 41-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой, в районах Синьковки и озера Лиман. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

МО РФ заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России