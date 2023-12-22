Вооруженные силы Украины предприняли четыре контратаки на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции, однако российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск смогли отразить атаки противника и заставить его отступить от территории на юго-запад. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 января сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер пояснил, что потери ВСУ составили до 85 человек личного состава, а также танк Т-64, боевую машину пехоты и три единицы автомобильной техники.
В полосе обороны мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й 41-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой, в районах Синьковки и озера Лиман.
Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"
МО РФ заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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