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МО РФ заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

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Задача на СВО выполнена силами "Центра".

Российские боевые экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 от "Центральной" группировки сил поразили в ходе специальной военной операции укрепления Вооруженных сил Украины и уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении. О

Армейская авиация продолжает поражать наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами.

пресс-служба Минобороны России

Напомним, что Ка-52 "Аллигатор" представляет из себя разведывательно-ударный вертолет. Борт  разработан для ликвидации  танков, бронированной и небронированной боевой техники, личнго состава, летательных аппаратов противника, размещенных на переднем крае и в тактической глубине линии соприкосновения. Борт может работать при любых погодных условиях и в любое время суток.

Петербургский фрегат "Адмирал Головко" прибыл в Североморск.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, всу, ка-52, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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