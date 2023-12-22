МО РФ заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

Задача на СВО выполнена силами "Центра".

Российские боевые экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 от "Центральной" группировки сил поразили в ходе специальной военной операции укрепления Вооруженных сил Украины и уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении. О

Армейская авиация продолжает поражать наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что Ка-52 "Аллигатор" представляет из себя разведывательно-ударный вертолет. Борт разработан для ликвидации танков, бронированной и небронированной боевой техники, личнго состава, летательных аппаратов противника, размещенных на переднем крае и в тактической глубине линии соприкосновения. Борт может работать при любых погодных условиях и в любое время суток.

Петербургский фрегат "Адмирал Головко" прибыл в Североморск.

Фото и видео: Минобороны России