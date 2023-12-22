Петербургский фрегат "Адмирал Головко" прибыл в Североморск

Фрегаты проекта 22350 созданы с использованием самых передовых технологий.

Фрегат "Адмирал Головко" прибыл в свой пункт постоянного базирования в Североморске из Петербурга. Об этом 11 января рассказали в пресс-службе Минобороны России.

В церемонии встречи фрегата приняли участие сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова, глава муниципального образования ЗАТО города Североморск Олег Прасов, офицеры соединения ракетных кораблей Северного флота и представители духовенства.

Фрегаты проекта 22350 созданы с использованием самых передовых технологий и оснащены высокоточным ракетным оружием, в том числе и новым гиперзвуковым ракетным вооружением, которое поднимает боевые возможности наших надводных сил на принципиально новый уровень. Александр Моисеев, командующий Северным флотом

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Видео: пресс-служба Минобороны России