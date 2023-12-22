  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:47
78
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский фрегат "Адмирал Головко" прибыл в Североморск

0 0

Фрегаты проекта 22350 созданы с использованием самых передовых технологий.

Фрегат "Адмирал Головко" прибыл в свой пункт постоянного базирования в Североморске из Петербурга. Об этом 11 января рассказали в пресс-службе Минобороны России.

В церемонии встречи фрегата приняли участие сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова, глава муниципального образования ЗАТО города Североморск Олег Прасов, офицеры соединения ракетных кораблей Северного флота и представители духовенства. 

Фрегаты проекта 22350 созданы с использованием самых передовых технологий и оснащены высокоточным ракетным оружием, в том числе и новым гиперзвуковым ракетным вооружением, которое поднимает боевые возможности наших надводных сил на принципиально новый уровень.  

Александр Моисеев, командующий Северным флотом

Ранее на Piter.TV: Путин разрешил поднять флаг на трех новых кораблях.

Видео: пресс-служба Минобороны России

Теги: североморск, фрегат адмирал головко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии