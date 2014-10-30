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Хоккеиста Федотова, подозреваемого в уклонении от службы в армии, отправили в Североморск
Сегодня, 10:30
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Хоккеиста Федотова, подозреваемого в уклонении от службы в армии, отправили в Североморск

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Спортсмен находился в военном госпитале.

Голкипер сборной России Иван Федотов был направлен Североморск. Днем ранее стало известно, что подозреваемого в уклонении от службы в армии спортсмена из-за высокого давления доставили в военный госпиталь. Об этом сообщили в Р-Спорт. 

Ночью хоккеиста отправили в Североморск, рассказал адвокат Федотова. По словам Алексея Пономарева, информации по местонахождению задержанного пока нет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову грозит срок.

Фото: pxhere

 

Теги: североморск, спортсмен, федотова задержали, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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