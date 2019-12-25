  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, почему хоккейный вратарь Федотов попал в больницу
Сегодня, 20:40
103
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, почему хоккейный вратарь Федотов попал в больницу

0 0

Спортсмена доставили в военно-морской клинический госпиталь.

Стало известно, что вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов попал  в больницу из-за высокого давления. Мужчину подозревают в уклонении от службы в армии. Из военной прокуратуры его доставили в первый военно-морской клинический госпиталь. Об этом сообщили на "Матч-ТВ".

Адвокат спортсмена Алексей Пономарев заявил, что в стационаре нет конвоя из полиции, потому что госпиталь является военным учреждением. Сейчас молодой человек сдает анализы. 

Напомним, вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову грозит срок.

Фото: Piter.tv

Теги: поднялось давление, сборная россии, скорая, спорт, уклонение от армии, федотов попал в больницу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии