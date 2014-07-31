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Вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову грозит срок
Сегодня, 14:54
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Вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову грозит срок

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Мужчину подозревают в уклонении от службы в армии.

Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали в Петербурге. Мужчина подозревается в уклонении от армии. Об этом сообщили в РИА Новости. 

Отметим, что спортсмену грозит до двух лет лишения свободы. Игроку пытаются вменить статью  328 УК РФ. Вопросом сейчас занимается представитель ФХР.

Федотову сейчас 25 лет. Призывной возраст в России - от 18 до 27 лет. В середине лета он хотел  переехать в США. В составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.

Ранее на Piter.tv: сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который бросил кирпич в здание Военного комиссариата.

Фото: Piter.tv

 

Теги: армия, иван федотов, уголовное дело, уклонение от армии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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