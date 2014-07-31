Сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который бросил кирпич в здание Военного комиссариата

В Петербурге злоумышленник бросил кирпич в окно военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел утром 2 июля. Хулигана задержали сотрудники Росгвардии.
В 05:40 на проспекте Стачек дебошир разбил окно в здании Военного комиссариата. Правоохранители доставили нарушителя порядка в 31 отдел полиции.
Как уточнили в пресс-службе, горожанин был сильно пьян. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее на Piter.tv: в Приморском районе задержали горожанина, который с топором напал на курьера из доставки еды.
Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все