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Сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который бросил кирпич в здание Военного комиссариата
Сегодня, 14:04
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Сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который бросил кирпич в здание Военного комиссариата

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Горожанин разбил окно. Дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Петербурге злоумышленник бросил кирпич в окно военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел утром 2 июля. Хулигана задержали сотрудники Росгвардии. 

В 05:40 на проспекте Стачек дебошир разбил окно в здании Военного комиссариата. Правоохранители доставили нарушителя порядка в 31 отдел полиции. 

Как уточнили в пресс-службе, горожанин был сильно пьян. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе задержали горожанина, который с топором напал на курьера из доставки еды.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Теги: задержание, пьяный хулиган, разбил окно военкомата, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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