Сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который бросил кирпич в здание Военного комиссариата

Горожанин разбил окно. Дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Петербурге злоумышленник бросил кирпич в окно военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел утром 2 июля. Хулигана задержали сотрудники Росгвардии.

В 05:40 на проспекте Стачек дебошир разбил окно в здании Военного комиссариата. Правоохранители доставили нарушителя порядка в 31 отдел полиции.

Как уточнили в пресс-службе, горожанин был сильно пьян. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе задержали горожанина, который с топором напал на курьера из доставки еды.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.