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В Приморском районе задержали горожанина, который с топором напал на курьера из доставки еды
Сегодня, 12:20
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В Приморском районе задержали горожанина, который с топором напал на курьера из доставки еды

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Мужчина не хотел платить за заказ.

В Приморском районе стражи порядка задержали горожанина, который угрожал курьеру из кафе топором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 30 июня средь бела дня на Богатырском проспекте, 51. Злоумышленник заказал блюда на дом, а затем накинулся на курьера с рубящим орудием, требуя отдать заказ бесплатно. Хулиган напугал мужчину из доставки, отнял у него еду и закрылся в квартире. 

На место случившегося прибыли полицейские. Они задержали наглого клиента и доставили в участок. Против него возбудили уголовное дело  по части 2 статьи 162 УК РФ. Разбойника ждет наказание. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, подозреваемого в уклонении от армии.

Фото: pxhere.com

 

Теги: задержание, напал на курьера с топором, полиция, угрожал топором
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Криминальные происшествия,

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