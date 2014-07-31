В Приморском районе задержали горожанина, который с топором напал на курьера из доставки еды

Мужчина не хотел платить за заказ.

В Приморском районе стражи порядка задержали горожанина, который угрожал курьеру из кафе топором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 30 июня средь бела дня на Богатырском проспекте, 51. Злоумышленник заказал блюда на дом, а затем накинулся на курьера с рубящим орудием, требуя отдать заказ бесплатно. Хулиган напугал мужчину из доставки, отнял у него еду и закрылся в квартире.

На место случившегося прибыли полицейские. Они задержали наглого клиента и доставили в участок. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Разбойника ждет наказание.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, подозреваемого в уклонении от армии.

Фото: pxhere.com